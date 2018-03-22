По словам экс-президента Франции Николя Саркози он не получал денег и не заключал сделок с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи на лоббирование интересов ливийских властей. Саркози отвергает предъявленные ему обвинения Фото: ЕРА По словам экс-президента он не получал денег и не заключал сделок с Каддафи на лоббирование интересов ливийских властей.Саркози утверждает, якобы именно он добился "мандата ООН, чтобы нанести удар" по ливийскому режиму, а без его участия, режим Каддафи все еще существовал бы.Бывший французский руководитель отрицает и заявления франко-ливанского бизнесмена Зияда Такидина о наличии доказательств в получении Саркози денег. 20 марта бывшего президента Франции задержали для дачи показаний по делу о руководстве пассивной коррупцией, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных средств. 22 марта Саркози предъявили обвинения и отпустили домой. Против него планирует свидетельствовать сын убитого ливийского диктатора Каддафи Сейф аль-Ислам. Саркози был главой государства с 2005 года по 2012-й.В апреле 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом €50 млн на нужды президентской кампании Саркози. В 2016 году по делу допросили Такиеддина.Он рассказал, что в конце 2006-го – начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму €5 млн. Два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз – лично кандидату в президенты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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