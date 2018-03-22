Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко осознанно выбрала свою прическу, задумываясь о далекой цели. Такое мнение высказала имиджмейкер Ульяна Пак в чате Главреда .

Отвечая на вопрос о том, считается ли коса Тимошенко удачным решением стилиста, либо Юлия - заложник своего стиля, девушка заявила, что прическа женщины - воплощение национальной идеи.

"Во время предвыборной кампании много разговоров о национальной идее, и политики по-разному эксплуатируют эту тему. В случае Юлии Владимировны вся "Национальная идея" воплотилась в одной прическе - в косе. Ведь именно коса отличает украинку от всех других национальностей и народов", - заявила Ульяна.

"Образ, особенно политика, не должен выглядеть как опыт. Это должен быть осознанный выбор. После выбора этой прически Юлия Владимировна была обязана носить ее постоянно", - подытожила стилист.

Как сообщал svodka.net ранее, муж дочери политика Юлии Тимошенко Евгении, музыкант Шон Карр неожиданно умер в столице Чехии . Известно, что на момент смерти мужчине было 49 лет.

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