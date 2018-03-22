Новая программа противодействия туберкулезу может быть утверждена правительством в апреле

Министерство здравоохранения Украины рассчитывает на утверждение правительством общегосударственной целевой программы противодействия туберкулезу в апреле, после чего она будет подана на согласование парламенту, сообщила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина в ходе брифинга в четверг.

Программа предусматривает изменение подходов к лечению, в частности, переход на амбулаторное лечение, использование наиболее современных препаратов и методов терапии и тестирования на туберкулез, что позволит снизить заболеваемость и смертность от него, подчеркнула замминистра.

Она также отметила, что в утвержденную номенклатуру лекарств для лечения туберкулеза, подлежащих закупке за средства государственного бюджета 2018 года включены деламанит и бедаквилин. В настоящее время препараты пока не зарегистрированы в Украине, однако производитель деламанита уже подал документы для упрощенной процедуры регистрации препарата.

"Мы ожидаем, что очень скоро он будет зарегистрирован и закуплен. Закупки мы уже начали. Этот процесс в этом году начался гораздо раньше", - сказала она

О.Стефанишина также отметила, что 2018 году за счет госбюджета, в котором предусмотрено 650 млн грн на финансирование лечения туберкулеза, удастся покрыть 100% в препаратах.

В свою очередь, генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита отметил, что переход на модель амбулаторного лечения является основным в новой программе, поскольку пациент не контактирует с другими больными туберкулезом, что снижает риск перекрестной передачи резистентных форм заболевания. При этом, амбулаторное лечение является безопасным для окружения больного.

"Современные методы лечения позволяют ликвидировать выделение бактерий на протяжении двух недель, а в некоторых случаях на протяжении трех дней от начала их применения", - заверил В.Курпита.

Кроме того, амбулаторная модель экономически является более целесообразной и эффективной для государства, поскольку оно не содержит большое количество стационарных отделений, при этом сохраняются специалисты фтизиатрической службы.

"Это не значит, что у нас не будет вообще противотуберкулезных больниц. Это говорит о том, что больницы будут работать так, как они должны работать, предоставляя стационарную помощь, а не оставлять у себя пациентов, которые в этом не нуждаются", - сказал он.

Как сообщалось, 27 декабря 2017 года Кабмин утвердил концепцию общегосударственной целевой социальной программы противодействия заболевания туберкулезом на 2018-2021 год.