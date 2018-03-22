"Партии войны" обмен пленными не нужен - в стране они намерены сажать, а своих пленных использовать для усиления дипломатического давления на Россию. Об этом заявил политолог Василий Стоякин.

"Обратите внимание на необыкновенный факт.

Президент на пресс-конференции заявляет, что высоко ценит Медведчука как эффективного переговорщика по обмену военнопленными.

Генпрокурор сегодня практически прямым текстом обещает привлечь Медведчука к ответственности за организацию государственного переворота. Сам он этого не говорил, но намек был прозрачен и в зале его поддержали скандированием (обвинять в перевороте Путина как-то не смешно уже).

Есть некоторое противоречие, не находите?

Вариант 1: прокурор выступил против президента.

Совершенно невероятно. Мы все за Луценко не одно десятителие наблюдаем - он всегда ведомый.

Вариант 2: президента уже не интересует обмен пленными.

Вполне вероятно, что одним из элементов договоренностей БПП и НФ является активизация боевых действий или, как минимум, блокирование обмена (назначение представительницы НФ на пост омбудсмента - из этой же серии).

"Партии войны" обмен пленными не нужен - в стране они намерены сажать, а своих пленных использовать для усиления дипломатического давления на Россию.

Сказать что это все напрягает - это очень оптимистично звучит..." - - Заявил Василий Стоякин.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сегодняшнее голосование по аресту Надежды Савченко - лишь начало процесса разоблачения "антиукраинского фронта".

"Террористический дуэт Рубана и Савченко не является отдельным эпизодом. Уверен в том, что он координируется со всеми другими элементами антиукраинской деятельности. И СБУ, и военная прокуратура имеют главную задачу - установить того кукловода, который заряжает листовками, деньгами, минами, гранатами против украинского государства.

Поэтому сегодня только начало процесса, а не конец.

Мы догадываемся, кто этот кукловод.

Ибо слышим здесь лозунги так называемого "Украинского выбора" .

Мы только что слышали не один раз в речах народного депутата, субъекта моего представления, о вооруженном перевороте на Майдане, об олигархах, которые его якобы финансировали, о том, что Порошенко развязал войну... Все это мы уже слышали в Симферополе, Луганске и Донецке. И автор этого пока что скрыт за кулисами", - сказал он.

Луценко пообещал притянуть к ответственности "главного врага Украины", который организовывает внутренний "подрывной антиукраинский фронт".

В это время депутаты в зале выкрикивали "Медведчук!", имея в виду главу "Украинского выбора".

Сестра нардепа Надежды Савченко Вера заявляет о ее готовности к пребыванию в местах лишения свободы в связи с решением СБУ ее поймать. Об этом Вера Савченко заявила журналистам под зданием столичного главка СБУ, где находится ее сестра, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Надежда собрала вещи, которые необходимы в тюрьме. Она прекрасно знает застенки РФ. Она собрала необходимые вещи, которые разрешены, без металла, без шнурков. Эта сумка лежит у меня в машине. Мы ехали утром под Верховную Раду с вещами. Надежда знала, что такое иуды, 30 сребреников от этих гнид, которые сливают украинцев и дальше", - заявила она.

Как известно, Савченко сегодня сообщили о подозрении и доставили в СБУ.

Ранее сегодня Савченко лишили депутатской неприкосновенности. Депутаты также разрешили ее задержание и арест.





"Не спешите делать скоропалительные выводы о сегодняшней ситуации с Надеждой Савченко.

Это даже не первая серия-это пока превью. Все самое интересное и смешное впереди.



А пока....А пока бОльшая часть западных политиков, ( как действующих, так и не очень), может смело покупать себе колпаки дураков с надписью Free Savchenko.

Таблетка для памяти.

Март 2016 года. Вашему вниманию предоставляется далеко не полный список не украинских агентов Кремля.



Немедленно освободить украинскую летчицу призвали вице-президент США Джозеф Байден, госсекретарь Джон Керри. С аналогичными призывами выступили американский Госдепартамент.

Депутаты Европарламента обратились к главе внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерике Могерини с просьбой ввести санкции персонально против президента РФ Владимир Путина и лиц, причастных к делу Савченко.

Они даже составили специальный список, наподобие "списка Магнитского".

С просьбой помогать освобождению украинки к европейским лидерам с письмом обратились более двух тысяч мировых интеллектуалов - известные художники, политики, представители интеллигенции разных стран." - Заявил политический аналитик Руслан Бизяев.

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