Столичному аэропорту «Киев» (Жуляны), который является коммунальным предприятием, присвоено имя Игоря Сикорского. Соответствующее решение поддержали 67 из 91 депутата Киевсовета. При обсуждении вопроса отмечалось, что инициатива о присвоении имени известного авиаконструктора принадлежит трудовому коллективу аэропорта «Киев».

Аэропорт «Киев» начал работу 25 мая 1924, когда сюда прибыл пробным рейсом из Харькова самолёт Укрвоздушпутей «Красный химик» (системы «Дорнье Комета»). Перелёт занял 3 часа 20 минут. С первых чисел июня начались систематические полёты из Харькова в Киев и назад по расписанию, в каждом направлении по одному рейсу дважды в неделю. Новый аэровокзал был построен в 1949 году по проекту архитектора Виктора Елизарова — одного из авторов обновлённого Крещатика. Официально употреблять название «аэропорт Жуляны» начали уже в 1960-х после строительства нового аэропорта в Борисполе. После присоединения посёлка Жуляны к Киеву аэропорт был переименован в Международный аэропорт «Киев», информирует svodka.net.

Игорь Сикорский — всемирно известный авиаконструктор, который родился в Киеве, работал в Российской Империи и США. В историю авиастроения он вошел как конструктор первых многомоторных самолетов, первого трансатлантического гидроплана и первого серийного вертолета одновинтовой системы. В 1918 году Игорь Сикорский эмигрировал в США, где создал авиастроительную компанию «Sikorsky Aircraft». Компания существует до сих пор, в ноябре ее приобрела корпорация «Lockheed Martin»

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