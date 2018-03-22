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"Монстры на каникулах - 3". Вышел второй трейлер мультфильма. Видео
22.03.2018 16:05
На канале Movieclips Trailers в YouTube опубликовали трейлер мультфильма "Монстры на каникулах – 3". Главный герой анимационной ленты, вампир Дракула, отправляется в путешествие на круизном корабле "Монстр". Во время плавания он влюбляется в капитана корабля Эрику. Девушка является потомком убийцы монстров и вампиров Абрахама Ван Хельсинга. Премьера ленты запланирована на 13 июля 2018 года.   | Мультфильм выйдет в июле 2018 года Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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