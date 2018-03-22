"Монстры на каникулах - 3". Вышел второй трейлер мультфильма. Видео
22.03.2018 16:05
На канале Movieclips Trailers в YouTube опубликовали трейлер
мультфильма "Монстры на каникулах – 3". Главный герой анимационной
ленты, вампир Дракула, отправляется в путешествие на круизном
корабле "Монстр". Во время плавания он влюбляется в капитана
корабля Эрику. Девушка является потомком убийцы монстров и вампиров
Абрахама Ван Хельсинга. Премьера ленты запланирована на 13 июля
2018 года. | Мультфильм выйдет в июле 2018 года Скриншот:
Movieclips Trailers / YouTube видео
Видео: Movieclips Trailers / YouTube