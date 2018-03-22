|Леся Нікітюк у пікантному "тілесному" купальнику провела радіоефір (ФОТО)
|22.03.2018 16:06
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Відома телеведуча Леся Нікітюк, яку шанувальники знають за шоу "Орел и Решка", "Навколо світу з М." та "Хто зверху?" днями вразила несподіваною появою на "Радіо Люкс", замінивши Таню Татарченко у ефірі зі Славою Дьоміним.
Для появи на студії зірка обрала пікантний талісений купальник і принесла кокосовий коктейль.
"Я подумала: як прийти на ефір, щоб було цікаво. Тому вбрала купальник... Славо, сьогодні буде спекотно", - прокоментувала подію Леся, потім додавши, що "у мене літо, чого й вам бажаю".
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