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Леся Нікітюк у пікантному "тілесному" купальнику провела радіоефір (ФОТО)
22.03.2018 16:06
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Відома телеведуча Леся Нікітюк, яку шанувальники знають за шоу "Орел и Решка", "Навколо світу з М." та "Хто зверху?" днями вразила несподіваною появою на "Радіо Люкс", замінивши Таню Татарченко у ефірі зі Славою Дьоміним.

Для появи на студії зірка обрала пікантний талісений купальник і принесла кокосовий коктейль.

"Я подумала: як прийти на ефір, щоб було цікаво. Тому вбрала купальник... Славо, сьогодні буде спекотно", - прокоментувала подію Леся, потім додавши, що "у мене літо, чого й вам бажаю".

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 21 Бер 2018 р. о 12:13 PDT



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