Единственная внучка Иосифа Сталина — Крис Эванс (при рождении Ольга Питерс) дала интервью западным журналистам и открыла тайну, сообщив когда может начаться Третья мировая война, пишет со ссылкой на и .

Отметим, Крис Эванс родилась 21 мая 1971 года. Она дочка иммигрировавшей из Советского Союза в 1966 году Светланы Аллилуевой и американского архитектора Уэса Питерса (руководитель строительства известного Музея Гуггенхайма в Нью-Йорке).

Сегодня Крис 47 лет, она живет в Портленде. Она владеет маленьким антикварным магазином, который специализируется на торговле магическими предметами.

Журналисты отмечают, что Крис — местная знаменитость. Сама же внучка Сталина открыто признается, что сидит на экстази, а дар ясновидения открылся у нее после перенесенного в 2016 году рака груди.

По ее словам, у нее была дешевая медицинская страховка, следовательно она постоянно сидела в живых очередях — ожидала приема врача. Якобы там она и начала ощущать свой дар. Сначала Крис Эванс предвещала, как пишут журналисты, мелкие событий, к примеру. телефонные звонки или погоду. Но позже дар, по ее словам, развился. Сейчас ее специализация — землетрясения.

Эванс утверждает, что все видит в полусне, а потом идет к карте и палец сам указывает место катаклизма.

Внучка Сталина также говорит, что получила связь с некими потусторонними силами, а также «вышла на связь» с Иосифом Сталиным. Эванс предупреждает всех, что любимый дом советского диктатора — Ближнюю дачу в Кунцево — ни в коем случае нельзя трогать. Если его снести, начнется Третья мировая война. Такое видение было у нее в ночь с 1 на 2 марта. Считается, что Сталин умер не 5 марта, а именно в эти дни.

Добавим, историки часто вспоминают легенду, согласно которой Вторая мировая началась после того, как в Самарканде 21 июня 1941 года открыли могилу завоевателя Тимура (Тамерлана) — на камне могильной плиты была вырезана надпись, предупреждающая, что нельзя тревожить прах усопшего, а тех, кто это сделает, ждет неминуемая кара.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира