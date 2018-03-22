|Во Львове разрешили вывешивать на админзданиях красно-черный флаг
|22.03.2018 16:06
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Соответствующее решение депутаты горсовета приняли единогласноДепутаты Львовского городского совета достигли компромисса и утвердили 9 памятных дат, в которые наряду с государственным флагом Украины в городе будет вывешиваться красно-черный.
За соответствующее решение проголосовали 59 депутатов, сообщает сайтгорсовета.
Флаг национально-освободительной борьбы украинского народа вывешивать на флагштоках у городского совета и у районных администраций города рядом с сине-желтым. Таким образом, два флага во Львове вывешивать 1 января, 3 февраля, 5 марта, 21 мая, в четвертое воскресенье мая, 14, 30 июня, 30 июля и в 14 октября.
Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, также будет рекомендовано вывешивать рядом с государственным флагом красно-черный флаг.
Напомним, Львовский городской Рада 15 марта принял решение, согласно которому, в памятные дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти борцов за независимость Украины, в городе вывешивать исключительно государственный флаг Украины.
Это определение предложили чиновники городского совета, за нее проголосовали 44 депутата. В то же время, в зале не хватило голосов за альтернативное решение депутата от фракции ВО "Свобода" Марьяны Батюк, согласно которому в памятные дни на Ратуше, Высоком Замке, зданиях коммунальных учреждений и районных администраций рядом с сине-желтым должны вывешивать также красно-черный флаг.
Перед сессией горсовета 22 марта представители националистических организаций начали пикет с требованием официально признать красно-черный флаг и вывешивать его рядом с государственным флагом в праздничные или траурные дни, связанные с национально-освободительной борьбой. Участие в акции принимают представители "Национального корпуса", ВО "Свобода", "Правого сектора", "Сокола", ОУН и других националистических организаций, сообщает ZIK .
Фото: zik
Напомним, в воскресенье, 4 марта, по центральным улицам Львова прошло факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченная ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950.
Заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий заявил, что слова Украина не соответствуют реальным действиям , и заявил о проблеме доверия к украинскому партнеру.