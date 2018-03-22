Соответствующее решение депутаты горсовета приняли единогласно

За соответствующее решение проголосовали 59 депутатов, сообщает сайт горсовета.

Флаг национально-освободительной борьбы украинского народа вывешивать на флагштоках у городского совета и у районных администраций города рядом с сине-желтым. Таким образом, два флага во Львове вывешивать 1 января, 3 февраля, 5 марта, 21 мая, в четвертое воскресенье мая, 14, 30 июня, 30 июля и в 14 октября.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, также будет рекомендовано вывешивать рядом с государственным флагом красно-черный флаг.

Напомним, Львовский городской Рада 15 марта принял решение, согласно которому, в памятные дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти борцов за независимость Украины, в городе вывешивать исключительно государственный флаг Украины.

Это определение предложили чиновники городского совета, за нее проголосовали 44 депутата. В то же время, в зале не хватило голосов за альтернативное решение депутата от фракции ВО "Свобода" Марьяны Батюк, согласно которому в памятные дни на Ратуше, Высоком Замке, зданиях коммунальных учреждений и районных администраций рядом с сине-желтым должны вывешивать также красно-черный флаг.

Перед сессией горсовета 22 марта представители националистических организаций начали пикет с требованием официально признать красно-черный флаг и вывешивать его рядом с государственным флагом в праздничные или траурные дни, связанные с национально-освободительной борьбой. Участие в акции принимают представители "Национального корпуса", ВО "Свобода", "Правого сектора", "Сокола", ОУН и других националистических организаций, сообщает ZIK .

Фото: zik

Напомним, в воскресенье, 4 марта, по центральным улицам Львова прошло факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченная ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950.