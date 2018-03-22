Сьогодні до нас завітала гроза традиційних пенсіонерів — валідол.

Давайте одразу домовимось називати речі своїми іменами. Валідол — . Валідол це — харчовий ароматизатор «ментолу ізовалеріат», який зустрічається в жуйках і зубних пастах. І хай «ізовалеріат» теж не вводить вас в оману, бо це просто розчинник і зовсім не те саме, що настій з кореню валеріани. Тобто ніяких особливих властивостей не має.

Само собою доказової бази по Валідолу ви не знайдете. PubMed індексує кілька робіт 50-70-х років . А єдиний клінічний трайл — отетот говорить, що Валідол краще помагає при нейроциркуляторній дистонії (діагноз 404), ніж при стенокардії.

А в 57-му році Валідолом лікували побічні ефекти .

У книжці — нам прямим текстом кажуть, що Валідол — плацебо.

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Маємо типічнєйший фуфломіцин, розроблений у застєнках крємля, недоступний дурнуватим янкі. Му-ха-ха-ха.

Тим не менш у Валідола потужне лоббі. У рф його виключали зкомпенсованих ліків у 2007 році.

А вже в 2009 він дивним чином назад.

То в чому проблема? Нічого поганого він не робить. Дійсно, не робить. Напряму. Але спричиняє жахливий collateral damage.

Згідно інструкції — показаний при істерії, неврозах, укачуванні, стенокардії.

І якшо при істерії та морській хворобі цілком прийнятно смоктати ментол до посиніння — то при стенокардії таке лікування може виявитись останнім.

Все просто — стенокардія (за відсутності адекватного лікування) здатна призводити до фульмінантного склеювання ластів. В домашніх умовах важко розрізнити — може це інфаркт міокарда? Тому нормальні люди знімають такі напади .

А комуністи старої закалки гають критичні хвилини, посасивая ментолову заразу.

Цікаво, що інфаркт — протипоказання до Валідолу. (що зовсім не логічно, бо в нормальному світі інфаркт і стенокардію на долікарняному етапі лікують однаково). А як без ЕКГ зрозуміти, що це не інфаркт??

Коротше, Валідол, буквально, — смертельно небезпечна пустишка.

Відтак, давайте домовимось — якшо у вас в домі є «сєрдєчнік», стрімглав викидайте з аптєчкі Валідол. Шоб не було спокуси. Бо ніхто не знає, скільки чемних бабусь і дідусів знайшли останній притулок у солодких обіймах мєнтолового бєса.

Amen.

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