|"Украинский формат" показал рекордные рейтинги и вывел NEWSONE в ТОП-3 телеканалов Украины
|22.03.2018 16:08
|
С самыми высокими показателями вчера на NEWSONE вышел 13-ый эфир Большого политического ток-шоу "Украинский формат"!
В сравнении в предыдущим эфиром выпуск от 21 марта увеличил свои показатели смотрения почти в два раза!
Выпуск "Украинского формата" от 21 марта показал максимальные рейтинги и побил собственный рекорд по телесмотрению за все время существования проекта! Все показатели мониторинга по разным группам аудиторий показывают уверенный прогресс роста рейтингов и доли смотрения ток-шоу!
"Украинский формат" - популярное политическое ток-шоу Украины и руководитель программ информационных телеканалов. Предоставляем данные мониторинга от 21 марта 2018 г.:
1."Украинский формат" - самая лучшая программа дня между информационно-новостных телеканалов Украины: rat - 3,19%, shr - 8,34% (18+, 50К).
2. Показатели смотрения "Украинского формата" по Украине, ЦА: 18+: rat - 2,18%, shr - 5,48% (СOV# - 1 337 312).
3. Показатели смотрения "Украинского формата" в Киеве (ЦА 18+: rat - 5,27%, shr - 15,14%) подняли NEWSONE в ТОП-3 (!) телеканалов Украины между киевлян.
Тема "Украинского формата" была посвящена ситуации с обвинениями в адрес народного депутата Украины Надежды Савченко: "Савченко: герой или террорист?".
В прямом эфире NEWSONE Василий Голованов и Тигран Мартиросян вели оживленную дискуссию с гостями
Самые яркие высказывания гостей читайте в разделе "Украинский формат" на сайте newsone.ua
Больше политическое ток-шоу "Украинский формат" быстро набирает слава в сети Интернет: как на сайте NEWSONE.UA, так и в