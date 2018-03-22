С самыми высокими показателями вчера на NEWSONE вышел 13-ый эфир Большого политического ток-шоу "Украинский формат"!

В сравнении в предыдущим эфиром выпуск от 21 марта увеличил свои показатели смотрения почти в два раза!

Выпуск "Украинского формата" от 21 марта показал максимальные рейтинги и побил собственный рекорд по телесмотрению за все время существования проекта! Все показатели мониторинга по разным группам аудиторий показывают уверенный прогресс роста рейтингов и доли смотрения ток-шоу!

"Украинский формат" - популярное политическое ток-шоу Украины и руководитель программ информационных телеканалов. Предоставляем данные мониторинга от 21 марта 2018 г.:

1."Украинский формат" - самая лучшая программа дня между информационно-новостных телеканалов Украины: rat - 3,19%, shr - 8,34% (18+, 50К).

2. Показатели смотрения "Украинского формата" по Украине, ЦА: 18+: rat - 2,18%, shr - 5,48% (СOV# - 1 337 312).

3. Показатели смотрения "Украинского формата" в Киеве (ЦА 18+: rat - 5,27%, shr - 15,14%) подняли NEWSONE в ТОП-3 (!) телеканалов Украины между киевлян.

Тема "Украинского формата" была посвящена ситуации с обвинениями в адрес народного депутата Украины Надежды Савченко: "Савченко: герой или террорист?".

В прямом эфире NEWSONE Василий Голованов и Тигран Мартиросян вели оживленную дискуссию с гостями

Надежда Савченко, внефракционный народный депутат;

Нестор Шуфрич, народный депутат, член партии "За життя";

Игорь Мосийчук, народный депутат от фракции "Радикальная партия Олега Ляшко";

Иван Крулько, народный депутат от фракции "

Кирилл Куликов, народный депутат VI созыва;

Святослав Пискун, генеральный прокурор Украины (2002-2003, 2005, 2007 гг.);

Евгений Балицкий, народный депутат от фракции "Оппозиционный блок";

Игорь Побер, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко";

Сергей Куницын, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко";

Евгений Дейдей, народный депутат от фракции "Народный фронт";

Вадим Карасев, политический знаток.

Самые яркие высказывания гостей читайте в разделе "Украинский формат" на сайте newsone.ua

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