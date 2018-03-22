|Эксперты составили рейтинг автомобилей-долгожителей
|22.03.2018 16:11
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Рейтинг включает автомобили, которые без существенных затрат на ремонтные работы были способны проехать свыше 320 километров. Лидером по выносливости оказалась Toyota Camry.
Эксперты американского журнала Consumer Reports опубликовали список ТОП-10 автомобилей-долгожителей. В перечень вошли модели, которые смогли проехать свыше 320 тысяч километров без существенных капиталовложений. Лидером по выносливости оказалась Toyota Camry, информирует svodka.net.
Десятка наиболее надежных автомобилей включает пикапы, минивэны и внедорожники. Все эти машины смогли не только преодолеть дистанцию, но при этом не принести существенных проблем своим владельцам.
Полный перечень автомобилей-лидеров с пробегом:
Toyota Camry
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