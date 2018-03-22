Эксперты составили рейтинг автомобилей-долгожителей Рейтинг включает автомобили, которые без существенных затрат на ремонтные работы были способны проехать свыше 320 километров. Лидером по выносливости оказалась Toyota Camry. Эксперты американского журнала Consumer Reports опубликовали список ТОП-10 автомобилей-долгожителей. В перечень вошли модели, которые смогли проехать свыше 320 тысяч километров без существенных капиталовложений. Лидером по выносливости оказалась Toyota Camry, информирует svodka.net. Десятка наиболее надежных автомобилей включает пикапы, минивэны и внедорожники. Все эти машины смогли не только преодолеть дистанцию, но при этом не принести существенных проблем своим владельцам. Полный перечень автомобилей-лидеров с пробегом: Toyota Camry

Honda Accord

Toyota Prius

Honda CR-V

Toyota Sienna

Honda Civic

Toyota Corolla

Toyota 4Runner

Toyota Highlander

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