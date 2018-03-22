На фото, сделанных в офисе партии Михаила Саакашвили, фигурирует гражданин Гресик, которого Гресик обведен красным кружком Фото: Антон Геращенко / Facebook Фамилия задержанного – Гресик, он 1990 года рождения, уточнил нардеп."Гражданин Гресик был замечен во время массовых акций протеста осенью 2017 года у Верховной Рады, некоторое время жил в палаточном городке и крутился вокруг офиса партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили", – написал он.По данным Геращенко, следователи обратятся к руководству партии с запросом о задержанном."Думаю, правда о том, что этот человек хотел сделать сегодня с 200 граммами взрывчатки в Киеве, нужна всем", – добавил депутат. https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/1661834290569258 Утром 22 марта в киевском метро полицейские задержали пассажира, который вез в рюкзаке 100-граммовую тротиловую шашку, 100 г пластида и детонаторы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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