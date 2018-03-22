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Емельян инициировал представление на увольнение главы Укртрансбезпекы
22.03.2018 16:14
Емельян инициировал представление на увольнение главы Укртрансбезпекы
Емельян выразил недовольство работой главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка
Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян внес представление в Кабинет министров на увольнение руководителя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека) Михаила Ноняка.
Емельян инициировал представление на увольнение главы Укртрансбезпекы Владимир Омелян. Фото:gazeta.zn.ua.

"Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян внес представление в правительство на освобождение Михаила Ноняка с должности руководителя Государственной службы по безопасности на транспорте (ДСБТ)", - сообщила пресс-секретарь министра инфраструктуры Украины Марина Томко на своей странице в Facebook.

Как сообщал Укринформ, в январе министр инфраструктуры Владимир Емельян выразил недовольство работой главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка и отметил, что не исключает кадровых изменений в ведомстве.

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