|Емельян инициировал представление на увольнение главы Укртрансбезпекы
|22.03.2018 16:14
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Емельян выразил недовольство работой главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила НонякаМинистр инфраструктуры Украины Владимир Емельян внес представление в Кабинет министров на увольнение руководителя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека) Михаила Ноняка.
Владимир Омелян. Фото:gazeta.zn.ua.
"Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян внес представление в правительство на освобождение Михаила Ноняка с должности руководителя Государственной службы по безопасности на транспорте (ДСБТ)", - сообщила пресс-секретарь министра инфраструктуры Украины Марина Томко на своей странице в Facebook.
Как сообщал Укринформ, в январе министр инфраструктуры Владимир Емельян выразил недовольство работой главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка и отметил, что не исключает кадровых изменений в ведомстве.
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