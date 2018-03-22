Емельян выразил недовольство работой главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка

"Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян внес представление в правительство на освобождение Михаила Ноняка с должности руководителя Государственной службы по безопасности на транспорте (ДСБТ)", - сообщила пресс-секретарь министра инфраструктуры Украины Марина Томко на своей странице в Facebook.