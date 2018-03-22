На территории Полтавы местного жителя в возрасте 28 лет ударило током во время выхода из общественного троллейбуса, в результате чего он был доставлен в реанимацию местной больницы. Об инциденте пишет УНИАН , ссылаясь на управление по вопросам гражданской защиты Полтавской областной государственной администрации.

По информации издания, мужчина выходил из троллейбуса №6 в среду, 21 марта, а получив сильный удар, был госпитализирован в реанимационное отделение Первой городской клинической больницы. Его состояние оценивается как тяжелое.

В то же время Глава КП "Полтаваэлектроавтотранс" Евгений Зайцев отметил, что полтавчанина ударило током в старом троллейбусе ЮМЗ, который выпустили на путь после ремонта.

Правоохранители отметили, что уголовное производство открыто не было в связи с тем, что пострадавший, по словам очевидцев, в помощи не нуждался. В текущее время устанавливаются подробности происшествия.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, правоохранительные органы Черниговской области начали расследование обстоятельств травмирования мальчика в возрасте 11 лет, которого во время посадки в общественный транспорт ударило электрическим током .

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