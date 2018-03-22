|Украинские военные задержали боевика родом из Енакиево – штаб АТО
|22.03.2018 16:21
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https://www.facebook.com/ato.news/posts/1895877673756363
На видео, которое опубликовало Военное телевидение Украины, задержанный рассказал, что до начала событий на востоке Украины находился в Москве, потом рассчитался и вернулся на Донбасс."Где можно было заработать денег?.. Идем, воевать надо. И так пошел. Просто нужны были деньги", – признался он.По словам боевика, он служил оператором-наводчиком БМП-1 в мотострелковом батальоне."Простите меня. Что я могу сказать?" – говорит Толкущий в конце ролика.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.видео Видео: Військове телебачення України / YouTube
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