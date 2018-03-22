В заявлении парламента значится, что зачисление голосов жителей аннексированного Крыму искажает результаты голосования и ставит под сомнение их легитимность

Онлайн-трансляцию заседания вел официальный канал "Рада".

Верховная Рада утвердила заявление в связи с проведением голосования за президента России во временно оккупированном Крыму. Председателю ВРУ поручили довести текст заявления к сведению парламентов иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций.

Верховная Рада заявила, что организация российской администрацией выборов президента РФ в Крыму противоправное. Это не может быть свидетельством изменения статуса Крыма на любой другой кроме прописанного в Конституции Украины.

"Существенные ограничения избирательных прав граждан в ходе избирательного процесса в РФ, создание неравных условий для кандидатов и отсутствие настоящего выбора, о которых говорится в предварительных выводах Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также неправомерное зачисление более 1 млн. голосов с временно оккупированных Крыма и Севастополя существенно искажают результаты голосования на выборах президента РФ в целом, закономерно ставя под сомнение их легитимность " , - говорится в заявлении.

Кроме того, Совет призвал международное общество применять дополнительные санкции против России и персональные санкции против причастных к организации выборов на территории аннексированного Крыму.

Постановление вступает в силу в день его принятия.

Напомним, в Европейском Союзе заявляют , что ЕС не признает незаконной аннексию Россией Крыма, а потому не признает и проведенных там выборов российского президента.

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента, которые Россия провела в том числе в оккупированном ею Крыму.

Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционный давление на Кремль.

Ранее глава дипломатии ЕС Могерини подчеркнула, что ЕС не признает выборы президента в оккупированном Крыму. С соответствующими заявлениями в эти выходные и в понедельник выступили многие страны ЕС.