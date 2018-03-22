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"Горько наблюдать за финалом этой истории". Фейгин надеется на гуманность по отношению к Савченко со стороны украинского государства
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22.03.2018 16:29
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Российский адвокат Марк Фейгин просит следственные и судебные
органы Украины при избрании меры пресечения нардепу Надежде
Савченко учесть все, что происходило с ней с 2014 года. Фейгин
прокомментировал решение Рады по поводу Савченко Фото: ЕРА (архив)
Фейгин подчеркнул, что после решения Рады разрешить привлечь
Савченко к уголовной ответственности не мог промолчать."Я много раз
говорил, что не считаю себя вправе вмешиваться в дела внутри
Украины, советовать или критиковать действия власти или оппозиции.
Но тут случай особый – я все же прежний адвокат Савченко и
многое сделал для ее освобождения. Мне горько наблюдать за финалом
этой истории. Я призываю украинские следственные и судебные органы
при избрании меры пресечения учесть все, что происходило с Савченко
с 2014 года: тюрьма, освобождение, головокружение от внимания и
человеческую глупость", – сказал адвокат.Он отметил, что и
раньше критиковал поведение Савченко после того, как она вышла на
свободу, и "заочно" предупреждал, что ее действия подрывают усилия
по освобождению политзаключенных."Она не послушала меня – и вот
итог. Надеюсь на гуманность и снисходительность по отношению к
Савченко со стороны Украинского государства", – подчеркнул
Фейгин.15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что
Савченко планировала теракт в здании Верховной Рады.В тот
же день нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала,
что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за
"угрозы для окружающих". "Украинская правда" писала, что
она принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.17 марта
нардеп заявила, что была осведомлена о прослушке и о том,
что против нее готовится провокация.22 марта в ходе заседания
регламентного комитета Луценко заявил, что Савченко и глава
"Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью
захвата государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о
поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР"
Александром Захарченко.В этот же день Рада разрешила привлечь
Савченко к уголовной ответственности, поймать ее и арестовать.
После заседания ее задержали.
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