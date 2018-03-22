Российский адвокат Марк Фейгин просит следственные и судебные органы Украины при избрании меры пресечения нардепу Надежде Савченко учесть все, что происходило с ней с 2014 года. Фейгин прокомментировал решение Рады по поводу Савченко Фото: ЕРА (архив) Фейгин подчеркнул, что после решения Рады разрешить привлечь Савченко к уголовной ответственности не мог промолчать."Я много раз говорил, что не считаю себя вправе вмешиваться в дела внутри Украины, советовать или критиковать действия власти или оппозиции. Но тут случай особый – я все же прежний адвокат Савченко и многое сделал для ее освобождения. Мне горько наблюдать за финалом этой истории. Я призываю украинские следственные и судебные органы при избрании меры пресечения учесть все, что происходило с Савченко с 2014 года: тюрьма, освобождение, головокружение от внимания и человеческую глупость", – сказал адвокат.Он отметил, что и раньше критиковал поведение Савченко после того, как она вышла на свободу, и "заочно" предупреждал, что ее действия подрывают усилия по освобождению политзаключенных."Она не послушала меня – и вот итог. Надеюсь на гуманность и снисходительность по отношению к Савченко со стороны Украинского государства", – подчеркнул Фейгин.15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в здании Верховной Рады.В тот же день нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих". "Украинская правда" писала, что она принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.17 марта нардеп заявила, что была осведомлена о прослушке и о том, что против нее готовится провокация.22 марта в ходе заседания регламентного комитета Луценко заявил, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.В этот же день Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности, поймать ее и арестовать. После заседания ее задержали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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