Обратный отсчёт запущен. До формирования нового правительства осталось около месяца, а значит, самое время проявить себя



Фото: www.globallookpress.com

Чиновники федерального Кабмина, подобно проштрафившимся школьникам, начали активно тянуть руки и проситься к доске. Свою успеваемость спешит поправить и первый вице-премьер Игорь Шувалов. Он заявил, что у него в рукаве есть чудодейственный план, который поможет "закрутить спираль" экономического роста.

Закрутить спираль роста... У нас все возможности для этого есть. Центральный банк теперь должен больше взаимодействовать с правительством, имея в виду фактор роста. Это новое, свежее и впервые прозвучавшее от президента. Будем работать с Центральным банком, мы к такой работе готовы. У нас рабочий контакт великолепный", - уверяет Шувалов.

Закручивать спираль экономического роста господин Шувалов и Ко планируют, в том числе, и с помощью налоговых преобразований. Источники "Царьград. Бизнес" сообщают, что в оставшееся время правительство страны постарается учинить гадость. Да не одну, а сразу несколько. В числе наиболее вероятных мер называется рост акциза на топливо и увеличение налога на добавленную стоимость до 22% в рамках маневра "22/22".

Одновременно с этим Кабмин вынужден прикрывать свои либеральные тылы ростом собираемости налогов. Ведь, если экономика растёт, как рапортуется, то и федеральная казна должна наполняться активнее. При этом, правительственным мужам нет дела до честных предпринимателей, которые становятся жертвой чиновничьей кичливости.

Замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв объясняет: "У нас, например, увеличивается собираемость ряда налогов – налога на прибыль и других. Понятно, что собираемость увеличивается у тех, кто честно работает. А что это значит? Это значит, что у этих людей берут больше, больше и больше. Притом, что экономика-то не развивается".



Фото: www.globallookpress.com

Эксперты говорят, если бизнес и развивается, то это, скорее, вопреки, а не благодаря политике действующих финансово-экономических властей. Чего стоит вредительское решение по вступлению в ВТО, которое, кстати, активно лоббировал всё тот же господин Шувалов. Корыстный интерес глобального бизнеса, упакованный в политическую фольгу, по экспертным оценкам, ежегодно обходится нашей стране более чем в 1,5 трлн рублей, не говоря уже о точечных потерях предпринимателей на местах.

"За 9 месяцев 2017 года в Россию ввезено мяса на сумму 1,5 млрд долларов. Притом, что наши производители не могут её сбыть. Я не большой географ, но мне кажется, что Забайкальский край все-таки ближе Бразилии с Аргентиной", - возмущается кандидат экономических наук Алексей Лапушкин.

Однако об отечественных производителях члены Кабмина предпочитают не думать. Мысли больше о другом – о зарплатах. Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что работа чиновников в правительстве должна оплачиваться также достойно, как у менеджеров в больших корпорациях. То есть, действительно, речь идёт о существенном улучшении достатка тех, кто трудится в высшем исполнительном органе госвласти.

При этом следует отметить, что господин Шувалов является одним из самых богатых членов российского правительства с доходом более 70 млн рублей в год. И это без учёта бизнеса "на стороне", приносящего ему основные средства.

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