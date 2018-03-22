"Евроцемент-Украина" в 2017г. сократил чистый убыток на 14%

ЧАО "Евроцемент-Украина", входящее в "Евроцемент групп-Украина" (оба – Балаклея Харьковской обл.) холдинга "Евроцемент групп" (РФ), по итогам 2017 года сократило чистый убыток на 14%, до 145,6 млн грн, соответственно уменьшив убыток на акцию до 1,3 грн.

Согласно сообщению компании о собрании акционеров 27 апреля, активы компании по итогам 2017 года составили 857,8 млн грн.

Непокрытый убыток "Евроцемента" в 2017 года увеличился в 2,5 раза - до 237,3 млн грн, суммарная дебиторская задолженность возросла на 11%, до 86,8 млн грн.

Текущие обязательства предприятия увеличились на 45,6% - до 1 млрд 88 млн грн, тогда как долгосрочные обязательства в компании отсутствуют.

Как сообщалось, "Евроцемент-Украина" в 2017 году увеличил производство в 1,9 раза. В частности, объем производства цемента ЧАО по итогам прошлого года составил 1,12 млн тонн, объем отгрузки - 1,1 млн тонн.

ЧАО "Евроцемент-Украина" (ранее – ПАО) создано в 1996 году путем преобразования "Балаклейского цементно-шиферного комбината" и входит в состав "Евроцемент групп-Украина".

Завод производит цемент разных марок за счет собственной сырьевой базы и с использованием поставок клинкера с российских заводов (с 2010 года). Производственная мощность "Евроцемент-Украина" по выпуску цемента на январь-2018 составила 4,4 млн тонн в год.

По состоянию на март 2018 года, филиалом ЧАО "Евроцемент-Украина" являлся ЧАО "Краматорский цементный завод-Пушка" (Краматорск Донецкой обл.) с производственной мощностью 725 тыс. тонн цемента в год.

По данным на веб-сайте предприятия, основными регионами сбыта продукции являются Киевская, Харьковская, Донецкая и Днепропетровская области.

Основным акционером ЧАО по состоянию на четвертый квартал 2017 года являлась Galaks Holdings Limited (99,4%, Кипр).

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на март-2018 уставный капитал ЧАО Евроцемент-Украина" составляет 5,5 млн грн г.

Конечным бенефициаром компании числится Кальцыдис Филаретос (Греция).

Холдинг "Евроцемент Групп" (РФ) входит в пятерку крупнейших мировых цементных компаний.

Холдинг объединяет 19 цементных заводов в России, Украине и Узбекистане, а также заводы по производству бетона, железобетонных изделий, карьеры по добыче нерудных материалов. Производственная мощность предприятий Холдинга составляет 60 млн тонн цемента и более 11 млн куб. м бетона. Запасы нерудных материалов составляют свыше 5,5 млрд тонн.