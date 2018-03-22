Меру пресечения подозреваемой в подготовке теракта Надежде Савченко, скорее только, будут избирать в пятницу, 23 марта.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в эфире "112 Украина", передает со ссылкой на .

"Сейчас Надежда Савченко находится в отделе обеспечения судебного следствия как задержанная. С ней проводится допрос в качестве подозреваемого в присутствии адвокатов. Готовится представление в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - сообщил представитель ГПУ.

Меру пресечения Савченко будет избирать Шевченковский суд .

"Скорее только, заседание суда будет завтра", - добавил Лысенко.

В четверг, 22 марта, поддержала представление ГПУ на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Следователь задержал ее в помещении парламента. В ей объявили подозрение.

Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР.

Сама Савченко назвала свои действия "политической провокацией", которую она организовала, "чтобы власть поняла, что она также смертна".

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