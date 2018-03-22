|Дело Савченко: назвали вероятную дату суда
|22.03.2018 16:38
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Меру пресечения подозреваемой в подготовке теракта Надежде Савченко, скорее только, будут избирать в пятницу, 23 марта.
Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в эфире "112 Украина", передает со ссылкой на .
"Сейчас Надежда Савченко находится в отделе обеспечения судебного следствия как задержанная. С ней проводится допрос в качестве подозреваемого в присутствии адвокатов. Готовится представление в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - сообщил представитель ГПУ.
Меру пресечения Савченко будет избирать Шевченковский суд .
"Скорее только, заседание суда будет завтра", - добавил Лысенко.
В четверг, 22 марта, поддержала представление ГПУ на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Следователь задержал ее в помещении парламента. В ей объявили подозрение.
Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР.
Сама Савченко назвала свои действия "политической провокацией", которую она организовала, "чтобы власть поняла, что она также смертна".