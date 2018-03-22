|Савченко задержали в кулуарах Рады - ВИДЕО
|22.03.2018 16:39
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Рада разрешила поймать и арестовать СавченкоСлужба безопасности Украины задержала депутата Верховной Рады Надежды Савченко в кулуарах парламента.
Фото: strana.ua
"На основании постановления Верховной Рады от 22 марта 2018 о снятии с народного депутата неприкосновенности, согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в порядке ст.208 УПК Украины задерживаю вас по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст .109 УК, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.109 УК, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112 УК, ч.1 ст.14 ч.3 ст. 258 УК, а также ч.1 ст.258-3 УК " , - заявил следователь и вручил ей памятник подозреваемого, информирует LB.ua.
После этого он предложил пройти в Управление СБУ в Киеве.
Сейчас Савченко в сопровождении следователей и журналистов идет пешком в сторону изолятора СБУ в Аскольдовом переулке.
Напомним, в тексте представление на снятие депутатского иммунитета с Савченко утверждается, что она вместе с Владимиром Рубаном, главарями террористической организации "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым спланировали осуществления в Украине ряда терактов и покушений на представителей власти с целью насильственного свержения конституционного строя в Украине .
Савченко обвиняют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. Ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов правительства и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14 , ч .3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).
Ранее Верховная Рада поддержала снятие депутатской неприкосновенностис Надежды Савченко.
Напомним, что Регламентный комитет Верховной Рады признал законным снятие с нее неприкосновенности , ее задержания и избрания ей меры пресечения в виде ареста.
Добавим, что Генеральная прокуратура Украины опубликовала видео как Надежда Савченко обсуждает теракты в центре Киева.