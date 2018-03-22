|Валюта убегает из России: Олигархи за месяц вывезли миллиарды долларов, - СМИ
|22.03.2018 16:42
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Очередная попытка деофшоризации российской экономики провалилась: все средства, которые пришли в страну в январе на опасениях новых санкций США, в феврале были полностью выведены обратно за рубеж.
Такие данные приводит Райффайзенбанк в обзоре по банковскому сектору в четверг, информирует svodka.net.
За январь на расчетные счета в российских банках поступило 8,6
млрд долларов от лиц, которые опасались включения в «кремлевский
список» американского Минфина: валюта возвращалась из иностранных
юрисдикций на опасениях, что против чиновников и бизнесменов будут
введены санкции, блокирующие доступ к зарубежным активам,
рассказывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
За месяц из страны было выведено 8 млрд долларов, из которых 6,8
млрд — ушло с расчетных счетов корпораций. В результате все
«санкционные» деньги покинули пределы РФ, делает вывод
Порывай.
Чтобы покрыть клиентские запросы, пришлось вывести 4,9 млрд
долларов с собственных корсчетов за рубежом, продать еврооблигации
на 1,5 млрд долларов и сократить кредитование на 3,9 млрд
долларов.
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В частности, согласившимся на деофшоризацию олигархам разрешили не платить 13-процентный налог на доходы физлиц в случае, если они получат прибыль от валютной переоценки бумаг. Она может возникнуть, если подскочит курс доллара, а рублевая стоимость евробондов, таким образом, увеличится.
Первый квартал — сезонно самый благополучный с точки зрения
валютных потоков: спрос на энергоносители растет, импорт снижается,
в результате профицит платежного баланса увеличивается, а
банковская система пополняет запасы валюты, которые затем расходует
весь год.
На конец марта запасы свободной валюты у банков не превысят 8-10 млрд долларов (против 23 млрд год назад), прогнозирует Порывай: на столько собственные резервы банков в виде ликвидных валютных активов и средств на корсчетах за рубежом превысят их же обязательства перед клиентами. Эта «валютная подушка» будет полностью «съедена» к концу августа, предупреждает эксперт.
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