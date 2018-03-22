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В Верховной Раде предложили присвоить Окуевой звание Героя Украины
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22.03.2018 16:45
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Комитет парламента по вопросам государственного строительства,
региональной политики и местного самоуправления утвердил проект
постановления об обращении к президенту Украины по вопросу
присвоения военнослужащей Амине Окуевой звания Героя Украины
(посмертно). Окуевой предлагают присвоить звание Героя Фото: EPA
Окуева "проявила гражданское мужество, силу духа и героическое
самопожертвование, отдав свою жизнь за европейское будущее
Украины", говорится в рекомендации комитета.Кроме того, авторы
инициативы предлагают по результатам общественного обсуждения
назвать улицу одного из населенных пунктов в честь погибшей.30
октября 2017 года в Глевахе Киевской области неизвестные из
автоматического оружия открыли огонь по автомобилю, в котором
находились Окуева и ее муж, доброволец АТО Адам Осмаев.
Женщина скончалась от выстрела в
голову. Осмаев получил ранения.Парламентарий от
"Народного фронта", член коллегии Министерства внутренних дел Антон
Геращенко сообщил, что нападавших было двое. По его
словам, главными версиями убийства являлись действия
российских спецслужб с целью дестабилизации обстановки в Украине, а
также месть Осмаеву со стороны окружения лидера Чечни Рамзана
Кадырова.1 ноября Окуеву похоронили в
Днепре. Правоохранители пока не установили ее убийц.
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