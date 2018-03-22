Комитет парламента по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления утвердил проект постановления об обращении к президенту Украины по вопросу присвоения военнослужащей Амине Окуевой звания Героя Украины (посмертно). Окуевой предлагают присвоить звание Героя Фото: EPA Окуева "проявила гражданское мужество, силу духа и героическое самопожертвование, отдав свою жизнь за европейское будущее Украины", говорится в рекомендации комитета.Кроме того, авторы инициативы предлагают по результатам общественного обсуждения назвать улицу одного из населенных пунктов в честь погибшей.30 октября 2017 года в Глевахе Киевской области неизвестные из автоматического оружия открыли огонь по автомобилю, в котором находились Окуева и ее муж, доброволец АТО Адам Осмаев. Женщина скончалась от выстрела в голову. Осмаев получил ранения.Парламентарий от "Народного фронта", член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что нападавших было двое. По его словам, главными версиями убийства являлись действия российских спецслужб с целью дестабилизации обстановки в Украине, а также месть Осмаеву со стороны окружения лидера Чечни Рамзана Кадырова.1 ноября Окуеву похоронили в Днепре. Правоохранители пока не установили ее убийц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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