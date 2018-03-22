Народный депутат Надежда Савченко заранее собрала сумку в случае, если ее арестуют.

Об этом после ареста нардепа сообщила ее сестра Вера, передает со ссылкой на .

"Надежда собрала вещи, которые необходимы в тюрьме. Она прекрасно знает застенки в Российской Федерации. Собрала необходимые вещи, которые разрешены - без металла, без шнурков. Эта сумка лежит у меня в машине. Мы ехали утром в Верховную Раду с вещами. Надежда знала, что такое Иуды, 30 серебряников от этих гнид, которые сливают украинском и дальше. Я рассчитываю на реакцию украинском и мирового сообщества ", - сказала она.

В четверг, 22 марта, поддержала представление ГПУ на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Следователь задержал ее в помещении парламента.

Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР.

Сама Савченко назвала свои действия "политической провокацией", которую она организовала, "чтобы власть поняла, что она также смертна".

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