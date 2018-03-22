Порошенко отреагировал на арест Савченко

" Также спасибо офицеров Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и кстати проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны", - написал Порошенко в Facebook.

"Цель российской спецоперации посеять беспорядок и уничтожить украинское государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем только объединившись", - добавил Порошенко.