|Порошенко поблагодарил СБУ и ГПУ после задержания Савченко
|22.03.2018 16:47
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Порошенко отреагировал на арест СавченкоПрезидент Петр Порошенко поблагодарил работников СБУ и ГПУ за предотвращение массовых терактов и разоблачения российской спецоперации.
Фото: president.gov.ua
"Также спасибо офицеров Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и кстати проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны", - написал Порошенко в Facebook.
"Цель российской спецоперации посеять беспорядок и уничтожить украинское государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем только объединившись", - добавил Порошенко.
Напомним, сегодня, 22 марта, Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Надежды Савченко. Впоследствии нардепу сообщили о подозрении и задержали.
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