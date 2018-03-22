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Порошенко поблагодарил СБУ и ГПУ после задержания Савченко
22.03.2018 16:47
Порошенко поблагодарил СБУ и ГПУ после задержания Савченко
Порошенко отреагировал на арест Савченко
Президент Петр Порошенко поблагодарил работников СБУ и ГПУ за предотвращение массовых терактов и разоблачения российской спецоперации.
Порошенко поблагодарил СБУ и ГПУ после задержания Савченко Фото: president.gov.ua

"Также спасибо офицеров Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и кстати проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны", -  написал Порошенко в Facebook.

"Цель российской спецоперации посеять беспорядок и уничтожить украинское государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем только объединившись", - добавил Порошенко.

Напомним, сегодня, 22 марта, Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Надежды Савченко. Впоследствии нардепу сообщили о подозрении и задержали.

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