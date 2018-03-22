Чиновники уходящего правительства решили "подкузьмить" президенту, а заодно и проверить на "вшивость" российское общество



Фото: www.globallookpress.com

Сегодня СМИ распространили сообщение о том, что 21 марта премьер Медведев провел совещание, на котором, в частности, обсуждалось возможное повышение ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) с 13% (нынешняя ставка) до 15%, с введением т.н. необлагаемого минимума. Кроме того, был рассмотрен вопрос о введении торгового сбора с оборота (аналог налога с продаж) и отмене льготной ставки НДС в 10% (данная опция касается продуктов питания, товаров для детей и лекарств).

После этого "вброса" решение принято не было, зато был, по данным прессы, найден "консенсус". "Масла в огонь" подлил пока еще занимающий свое кресло зампред правительства Аркадий Дворкович, который, как известно, уже ранее получил серьезные замечания от главы государства в части курируемых им в Кабмине вопросов. Фактически о ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Господин Дворкович заявил, что разница между нынешней ставкой НДФЛ (13%) и обсуждаемым уровнем (15%) не драматична.

"Уже довольно давно, это не было секретом, идет обсуждение разных предложений по будущей налоговой политике на ближайшие годы, самые разные темы обсуждались. Одна из тем, которая обсуждалась, - это небольшое увеличение подоходного налога с одновременным увеличением необлагаемого минимума, то есть снижение налогообложения людей с низкими доходами. Возможно, это как раз идея, которую вы прочитали в новостях. Возможно, я не читал, не знаю", - цитирую А.Дворковича по "Интерфаксу".

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Не читал, не знаю, хотя и присутствовал на совещании у премьера. Более чем странная позиция. Дальше - больше.

"Это число - ставка 13% - тоже не фетиш, оно ничем не отличается от 14% и 15%, это просто одно из возможных чисел. Повторяю: если будет понимание справедливости новых подходов по сравнению с нынешним, это будет консенсус в обществе, тогда это действительно имеет смысл, ничего страшного я в этом не вижу. Мы жили с 13-процентным налогом довольно долго, и если дополнительные 2 процентных пункта будут направляться, например, на здравоохранение, это точно будет в плюс", - заметил вице-премьер уходящего Кабмина Дворкович на встрече со студентами РЭУ им. Плеханова.

Интересный поворот: 2% - "незначительный рост", который исчисляется сотнями миллиардов рублей. И, пожалуй, самое главное - чиновник, как и его "куратор" Кудрин, противопоставляет необходимое государственное финансирование социальной сферы, в конкретном случае здравоохранения, необходимостью повышения налоговой нагрузки.

Господин Дворкович умолчал про еще одну новеллу, которую они уже сейчас, "ради блага народа российского", хотят реализовать - т.н. софинансирование социальной сферы. Другими словами, и налоги поднять, и обязать граждан платить за медицинские и образовательные услуги.



Фото: www.globallookpress.com

Иезуитская, провокационная позиция, которую они "вбросили" через "независимые СМИ", а заодно проверили на "вшивость" российское общество. Дворковичи и Кудрины прекрасно понимают, что окончательное решение будет исключительно за президентом, но надо сделать "вброс", увязать победу В.Путина со столь непопулярной мерой. Фактически "замарать" главу государства, ведь они еще занимают свои посты, а значит, хозяин Кремля несет ответственность за их вербальные провокации.

"Подвисшие" чиновники понимают всю степень "подставы", а потому пытаются оправдать свое предложение по НДФЛ, как "детскую невинность", которая ни к чему ужасному не приведет.

"Не должны быть налоги избыточными, они не должны создавать мотивацию для уклонения от уплаты налогов, для ухода в иные юрисдикции. Я не думаю, что разница между 13% и 15% такова, чтобы люди побежали сразу в другие юрисдикции. Тем не менее, надо, конечно, все просчитать, продумать аккуратно, прежде чем принять законодательное решение", - еще одна цитата из словесной эскапады господина Дворковича в РЭУ.

Понимает провокатор, что "пятая точка" не прикрыта, а потому пытается разделить ответственность с тем, кто на днях четко обозначил необходимость мощного экономического рывка. Ведь бесспорно, что увеличение фискальной нагрузки, как на бизнес (рост НДФЛ приведет к росту нагрузки на фонд оплаты труда), так и на граждан (отмена льгот по НДС приведет к росту цен), "поставит крест" на прорывной "Стратегии Путина".

Сейчас предприятия в России обязаны выплачивать в госбюджет и фонды за нанятого сотрудника следующие взносы:

- НДФЛ (13%);

- Пенсионный фонд России (22%);

- Фонд обязательного медицинского страхования (5,1%);

- Фонд социального страхования (2,9%).

Действующая в России фискальная нагрузка уже сейчас приводит к тому, что наши компании и корпорации теряют свою конкурентоспособность. Для того чтобы сравнить страны по реальным прямым и косвенным налогам, PricewaterhouseCoopers (PWC) проводит ежегодные исследования. После вычислений стало известно, что российские наёмные работники через работодателя отдают государству 47,4% от начисленного заработка!

За счет наличия дополнительных сборов на социальные направления и НДС, Россия выходит в лидеры по реальной налоговой ставке. Средний мировой показатель, по оценкам PWC, составляет 40,6%, а для государств Европы и того меньше — 34,2%.

Председатель комитета по налогам московского отделения "Опоры России" Сергей Зеленов, комментируя "Царьград. Бизнес" сложившуюся ситуацию, отметил:

"На сегодняшний момент действительно мы - одна из самых медленно развивающихся стран с самой большой налоговой нагрузкой, и налоговая нагрузка составлена таким образом, что препятствует производству. Мы не должны забывать, что НДС, а если компания средняя или большая, то она платит НДС не только с зарплаты, но и все те взносы, о которых мы говорили. А вот если посчитать условно на 10 тыс рублей компания с НДС несет налоговую нагрузку от фонда оплаты труда от 66,8%. Около того.

То есть на самом деле мы платим НДС со всех взносов (мы не можем поставить НДС к вычету) и плюс 30% взноса, при этом мы же понимаем, что на сегодняшний момент доверие к государству в части пенсионной системы довольно низкое между населения. Если мы говорим о более молодых трудоспособных, никто не рассчитывает прожить на пенсию, но при этом оплаты, которые мы делаем, очень велики. К сожалению, если не переломить ситуацию, совершенно бесспорно, что те же самые зарплаты в конвертах и прочие вещи останутся неотъемлемой частью нашего российского бизнеса".

Фактически нынешняя фискальная нагрузка еще до провокативных новелл "коллективного Кудрина-Дворковича", не просто тормозит, она ставит крест на каком-либо экономическом рывке.

Сергей Зеленов ("Опора России"): "Несомненно, нельзя говорить, что давайте мы тут заберем, а там возьмем. Это абсолютно неправильно, и это не приведет ни к какому бурному или вообще росту. Это долгосрочная инвестиция. К сожалению, сейчас конечно, что большая часть чиновников стоит на позициях кратковременных планов. Мы говорим о том, что собираемость налогов растет, при этом ВВП падает. Как эти понятия коррелируют, понять сложно. Необходимо снижать налоги, в первую очередь, снижать фискальную нагрузку на заработную плату, думать, что делать с НДС. Мы научились классно его мониторить, но вопрос в том, что платить компаниям, которые имеют большую долю трудозатрат, а это все интеллектуальные компании, которые занимаются ИТ и инновациями, – основное бремя НДС ложится на них, у них нет входящего НДС, чтобы это зачесть. Нам надо реализовать отрасли, связанные с интеллектуальными знаниями, с высокими технологиями, – мы сами своей налоговой нагрузкой их убиваем, большие корпорации хотят видеть НДС, НДС компании платить не могут или стоимость их услуг возрастает в разы.

Нам нужно говорить о другой системе администрирования НДС вообще. То есть мы должны каким-то образом попытаться освободить компании, у которых нет входящего НДС, либо встраивать его. По-другому малый и средний бизнес встраивать в систему госзакупок, ведь государственные закупки, которые производятся, – зачем там НДС? Государство перекладывает из кармана в карман. Зачем? Мы можем освободить от этой части и у нас сразу между гостендеров, госзакупок появятся компании, не применяющие НДС, – более живые, для них налоговая нагрузка, фискальная нагрузка на заработную плату ниже и-за отсутствия этого НДС".

Уходящее в историю правительство через прямые и косвенные налоги пытается нанести удар не только по бизнесу (предложение внести вненалоговые платежи в Налоговый кодекс – яркое тому подтверждение), но и "пощипать" кошельки обычных граждан России, видимо, забывая, что главная угроза для страны сегодня – бедность и нищета граждан.



Фото: www.globallookpress.com

Уже притчей во языцех стало письмо Минфина, где Силуанов и Ко дают свои разъяснения об уплате имущественного налога на нежилые строения. В народе этот побор уже окрестили, как "налог на сортиры". Бани, теплицы, сараи, летние кухни и т.д. признаются хозяйственными объектами и облагаются налогом. Вы, как садовод или огородник, следует из разъяснений "слуг народа", обязаны каждое отдельно стоящее строение зарегистрировать в ФНС и ежегодно уплачивать в казну налог. Если строения на даче принадлежат пенсионеру, от уплаты имущественного налога он освобождается, но только на одну хозяйственную постройку площадью не более 50 кв м. Отдельно вводится льгота для людей старшего поколения и на один дом на приусадебном участке вне зависимости от его площади. Иными словами, наши старики могут не платить за сарай, но за отдельно стоящую баню налог возьмут.

В Минфине напомнили и о том, что летние дачные кухни могут быть не зарегистрированы в базах данных ФНС, а это значит, что в отношении этого объекта будет применяться так называемая повышенная налоговая ставка (например, 0,5% от стоимости вместо стандартной 0,3%, как, например, в Московской области). При подобной ситуации собственнику необходимо позаботиться об идентификации своей бани, сарая или теплицы, подав в ФНС необходимые документы, подтверждающие тип и вид постройки. После данной процедуры налоговики пересчитают имущественный налог с учётом льготной ставки.

То, что Силуанов, Дворкович, Кудрин и Ко будут и дальше пытаться "вычищать" бюджеты предприятий и кошельки российских семей через прямые и косвенные налоги (имущественный "побор" за сарай или теплицу, рост акцизов на топливо, торговые сборы и т.п.), сомнений нет, но они столкнулись с существенной проблемой – позицией президента России, который 18 марта получил беспрецедентный кредит доверия со стороны граждан страны.

Именно глава государства может остановить этот беспредел со стороны тех, кто в ближайшее время покинет насиженные кресла. Они это прекрасно понимают, а потому всячески подчеркивают, что окончательное решение по увеличению НДФЛ и отмене льготного НДС на социально важные товары за российским президентом. И здесь возникает очень важный момент – как промышленники, предприниматели, обычные граждане воспримут сегодняшний "вброс". Только четкая, я бы сказал, жесткая позиция о неприемлемости данного "налогового маневра" позволит не допустить ее реализации на практике.

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