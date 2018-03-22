Украинцев между пострадавших и погибших в ДТП в Таиланде нет,
заявили в МИД Украины. В ДТП погибли 18 человек Фото: ЕРА Жертвами
ДТП стали 18 человек, пострадали 32. Автобус с 50 пассажирами
возвращался в северо-восточную провинцию Каласин из провинции
Чантабури.После столкновения оба водителя потеряли управление,
автобус съехал с дороги и перевернулся, а грузовик врезался в
дерево. 15 человек погибли на месте, еще трое скончались в
больнице.В Департаменте консульской службы Министерства иностранных
дел Украины сообщили, что украинцев, по предварительной информации,
между погибших и пострадавших нет.
За попередньою інформацією
консула, українців немає серед загиблих та постраждалих під час ДТП
у #Таїланд 21 березня 2018-го. pic.twitter.com/8MWuae3yHR
— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 22 березня 2018 р.
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