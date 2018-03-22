не обладают средствами защиты, способными противостоять российскому и китайскому гиперзвуковому оружию. Они могут противопоставить лишь "удар возмездия ядерной триадой".

С таким заявлением выступил в Сенате председатель Стратегического командования Вооруженных сил генерал Джон Хайтен, передает со ссылкой на

"И Россия, и Китай агрессивно внедряют гиперзвуковые разработки и добиваются успехов в соответствующих программах. Мы наблюдали, как они тестируют их. В гиперзвуковое оружие находится либо на стадии концепта, либо на этапе тестирования. Единственное, что Вашингтон может противопоставить — удар возмездия нашей ядерной триадой", — заявил он.

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