В Госдуме также появился стоп-список журналистов, которым руководствуются сотрудники Федеральной службы охраны, которые охраняют здание

Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет " Радио Свобода ".

Телеканал "Дождь" сообщает, в Госдуме также появился стоп-список журналистов, которым руководствуются сотрудники Федеральной службы охраны, которые охраняют здание.

Напомним, сразу несколько СМИ - "Дождь", РБК, "Эхо Москвы" и RTVI - объявили о бойкоте Госдумы после того, как ее комиссия по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого, которого журналистки обвинили в сексуальных домогательствах. Издание заявили, что отзывают своих корреспондентов из нижней палаты парламента России.

В пресс-службе Кремля ситуацию комментировать отказались.

В непристойном поведении Слуцкого открыто обвинили корреспондент русской службы "Би-би-си" Фарида Рустамова, заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер "Дождя" Дарья Жук.