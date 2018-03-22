|В России журналистов, бойкотируют Госдуму, лишили аккредитации
|22.03.2018 16:55
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В Госдуме также появился стоп-список журналистов, которым руководствуются сотрудники Федеральной службы охраны, которые охраняют зданиеГосударственная дума России избавит аккредитации издание, журналисты которых отказались от работы в нижней палате парламента на фоне скандала вокруг обвинений в адрес председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого.
Фото: detector.media
Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет " Радио Свобода".
Телеканал "Дождь" сообщает, в Госдуме также появился стоп-список журналистов, которым руководствуются сотрудники Федеральной службы охраны, которые охраняют здание.
Напомним, сразу несколько СМИ - "Дождь", РБК, "Эхо Москвы" и RTVI - объявили о бойкоте Госдумы после того, как ее комиссия по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого, которого журналистки обвинили в сексуальных домогательствах. Издание заявили, что отзывают своих корреспондентов из нижней палаты парламента России.
В пресс-службе Кремля ситуацию комментировать отказались.
В непристойном поведении Слуцкого открыто обвинили корреспондент русской службы "Би-би-си" Фарида Рустамова, заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер "Дождя" Дарья Жук.
После этого председатель Государственной думы России Вячеслав Володин призвал журналисток сменить работу, если оно не чувствуют себя в безопасности во время работы в парламенте.