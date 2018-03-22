Facebook подозревают в нарушении политики конфиденциальности и манипулировании мнением американцев в пользу Дональда Трампа во время выборов президента США.

Европейский парламент вызвал владельца Facebook Марка Цукерберга для дачи показаний о том, каким образом британская аналитическая компания Cambridge Analytica смогла получить личные данные 50 млн пользователей соцсети, информирует svodka.net.

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В Европейском парламенте обсуждают вопрос о начале расследования утечки данных пользователей Facebook.

Чиновники утверждают, что часто интересовались тем, как компании, сотрудничающие с Facebook, получают и хранят данные о пользователей соцсети. Facebook «постоянно преуменьшал риск и вводил комитет в заблуждение», — заявили в парламентском комитете по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту.

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Громкий скандал уже отразился на репутации соцсети: за последние дни акции компании обвалились, компания Facebook понесла крупнейший с момента создания имиджевый ущерб.

Британская аналитическая компания Cambridge Analytica возникла в 2013 году. В представлении компании открыто говорится, что она профессионально занимается сбором данных о потенциальных избирателях и разрабатывает стратегические коммуникации для ведения предвыборных кампаний в интернете.

Сегодня Cambridge Analytica обвиняют в склонении американского избирателя к голосованию за Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году.

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Персональные данные пользователей соцсетей Cambridge Analytica выкупил у профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, эмигранта из СССР.

По мнению Facebook, действия Когана были незаконными: соцсеть разрешила профессору собирать данные исключительно в академических целях, а продажа данных британской компании была правонарушением, так как пользователи не давали Cambridge Analytica согласия на использовании данных в политических целях.

Сам профессор утверждает, что Cambridge Analytica заверила его в легальности передачи данных пользователей и что это не нарушают правила Facebook.

Как сообщали новости мира, открыто об утечке данных из соцсети стали говорить после того, как прежний сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли рассказал The Guardian о том, что компания использовала их незаконно с целью политической рекламы и агитации, создав мощное «психологическое оружие».

Марк Цукерберг несколько дней хранил молчание и лишь 21 марта высказался по поводу скандала. Он признал, что компания совершила ошибку и пообещал, что исследует все приложения, которые имели доступ к большим данным.

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