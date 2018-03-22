Школьница из Львова София Петришин в июне отправится на Международную олимпиаду гениев в США, сообщает ZAXID.NET.

В Нью-Йорке девушка представит устройство, преобразующее цифровую информацию в шрифт Брайля для незрячих.

По словам юной изобретательницы, ее устройство ориентировано на облегчение социализации незрячих людей. София уже выиграла с ним престижный всеукраинский конкурс.

"Я хотела написать какую-то научную работу, чтобы она была полезна обществу, и чтобы мне было интересно. Сейчас есть очень много книг, которые печатаются шрифтом Брайля, и на это тратится очень много бумаги и средств. Также есть много литературы, которая является недоступной для незрячих. Поэтому я обратила внимание на то, что развиваются информационные технологии, информация распространяется через компьютер - и это можно использовать. Я решила, что незрячим было бы выгодно считывать информацию с компьютера с помощью какого-то прибора", - рассказала девушка.

При этом она подчеркнула, что в мире есть аналоги ее изобретения, однако они дорогостоящие и недоступны украинцам. Именно следовательно девушка и решила заняться таким проектом.

Львовянка утверждает, что ее изобретение поможет незрячим проще проводить операции с банкоматами.

"Сейчас в банкоматах незрячие могут рассчитаться только с помощью другого человека. Поэтому я разработала этот прибор так, что он может считывать данные с SD-карты и переводить их по одному символу на шрифт Брайля. Я думаю, что это было бы классно незрячим применять не только в банкоматах, но и для чтения вообще", - заявила София.

Она также подчеркнула, что считает конкурс в США большим достижением.

"Я всегда мечтала поехать на международный конкурс, особенно в Америку, где очень высокий климат для развития, и открывается много возможностей", - заверила школьница.

По ее словам, она не намерена останавливаться на достигнутом и уже работает над новым проектом.

"Незрячим трудно выучить этот шрифт Брайля - они работают с учителями, и это занимает много времени. Сейчас я разрабатываю приложение на Android, который будет помогать изучить шрифт Брайля через Bluetooth-модуль", - рассказала София.

Стоит отметить, что Олимпиада гениев будет проходить в Нью-Йорке в течении 11-16 июня. Это один из самых престижных конкурсов для школьников и выпускников школ со только мира. Победителям дают возможность получить высшее образование в США и ежемесячную стипендию.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, украинский десятиклассник Самуил Кругляк, проживающий в Александрии Кировоградской области, победил в национальном этапе международного конкурса научно-технического творчества школьников Intel ISEF 2015. Благодаря этому он смог принять участие в Олимпиаде гениев, проходившей в городе Освего в американском штате Нью-Йорк с 14 по 19 июня.

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