Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге Греции. Об этом сообщает со ссылкой на данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки произошли за 38 км от города Метони на побережье Ионического моря на юго-западной оконечности греческого полуострова Пелопоннес.

По данным центра, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Напомним, почти 7 тыс. жилых домов и хозяйственных построек повреждены в японской префектуре Осака на юго-западе острова Хонсю в результате произошедшего там 18 июня землетрясения магнитудой 6,1.

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