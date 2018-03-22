Так, Кейт Миддлтон пришла в Олимпийский парк для встречи со спортсменами.

На встречу герцогиня пришла в сопровождении своего мужа – принца Уильяма. Знаменитая британская пара пообщалась с атлетами, которые примут участие в Играх Содружества, которые состоятся в 2022 году. Спортсменов поддерживает благотворительная организация SportsAid, которой помогает Кейт Миддлтон.

Для особого выхода герцогиня Кембриджская одела черные зауженные брюки и блузку с цветочным принтом, стоимость которой составляет чуть больше 100 долларов. Нежный образ Кейт Миддлтон дополнила белым пальто и обувью на каблуках. Волнистые волосы и правильный макияж, как всегда, подходили герцогине.

Нежный образ Кейт Миддлтон

Среди спортсменов были и люди с инвалидностью. Принц Уильям согласился на предложение британцев и сыграл в товарищеском баскетбольном матче. При этом он сел на тележку и попытался играть, как выдающиеся спортсмены.

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