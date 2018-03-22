Читатели просто втоптали вице-премьера в грязь, которого обвинили в том, что он банально держится за свое кресло.

Вице-премьер России Виталий Мутко разгневал своих соотечественников очередной попыткой откреститься от допингового скандала. Чиновник, который ответственен за спортивную изоляцию РФ, не признает вины и продолжает упорно рассказывать о заговоре против страны, информирует svodka.net.

«Никаких дырок в стенах антидопинговой лаборатории на Олимпиаде в Сочи не было! Уже и Следственный комитет сделал соответствующее заявление. Ничего из того, что утверждает Родченков, в Сочи не было. Олимпиада выиграна по всем правилам», – заявил Мутко в интервью Чемпионат.com.

В ответ читатели портала просто втоптали вице-премьера в грязь, которого обвинили в том, что он банально держится за свое кресло.

«Уберите его с ленты и не показывайте никогда, тошнит от его рожи», «Так заливает. Обхохочешься. Воин невидимого фронта. Борец за справедливость и честь. Опухоль, которую не получается удалить даже после диагноза», «Вор, когда тебя посадят?», «Не было ничего» – в этой фразе весь Мутко», «Мы так понимаем, что никаких выводов не сделано, все продолжится в том же духе и Россию ждут новые позорные скандалы», «Надеюсь, скоро у тебя будет дырка в голове», «Я даже чуть слезу не пустил… Как излагает», – пишут в комментариях.

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