|Кабмин увеличил "квоту" подлежащих призыву юношей
|22.03.2018 17:09
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Кабинет Министров установил численность подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-мае в размере 15,2 тыс. человек.
Решение было принято на заседании в среду, 21 марта, передает со ссылкой на .
Общая численность призывников составит 15 190 человек, из которых в Национальную гвардию направят 4 тыс., в Вооруженные силы — почти 9 тыс. человек.
В частности, в планируется призвать 563 юноши.
Максимальное количество призывников (1 520 чел.) планируется набрать в Днепропетровской области, а минимальное (255 чел.) — в Закарпатской. Расходы на проведение призыва составят 54 млн 944 тыс. 294 гривны.
При этом указано, что объем расходов на 1 призывника составит 3 617 гривен 13 копеек, из которых 3 524 гривны пойдут на выплату денежной помощи призывнику.