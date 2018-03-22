Жебривского заметили в Дубае в 5-звездочном отеле, - журналист (фото) Стоимость проживания - около $ 1 тыс Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский отдыхает на пляжном курортах в Дубае. Фото: Сергій Іванов / Facebook Соответствующие фото выложил в Facebook блогер Сергей Иванов. "Давайте искренне, от души порадуемся за председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Жебривского, который переживает этот похабный холодный март в пятизвездочном отеле One & Only Royal Mirage Dubai, ОАЭ" , - написал он. Стоимость проживания - около $ 1 тыс, сообщил блогер. "И оставьте ваши плебейские предрассудки - просто на Славкурорт еще не сезон. Хорошего отдыха" , - написал он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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