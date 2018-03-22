Глава Еврокомиссии Жон-Клод Юнкер поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России, видимо, вдохновившись примером ряда мировых демагогов и диктаторов: от президента Венесуэлы Николаса Мадуро до лидера Беларуси Александра Лукашенко.

Президент США Дональд Трамп также поздравил Владимира Путина, хотя его советники дали ему четкую инструкцию «Не надо поздравлять!», которую он проигнорировал. Позорно, что Юнкер и Трамп не упомянули о применении российского химического оружия в Солсбери при отравлении экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, а также не усомнились в легитимности так называемых «выборов» в России, информирует svodka.net.

Об этом пишет главный представитель Европарламента на переговорах по Brexit Ги Вергофстадт в своей статье для издания The Guardian.

Он отмечает, что в ОБСЕ четко констатировали отсутствие «реального выбора» у граждан РФ: их загоняли на избирательные участки, а в урны вбрасывали нужные бюллетени в то время, как оппозиционера Алексея Навального не допустили к выборам.

«Поэтому нет, поздравления были неуместны. И да, нам всегда нужен разговор с Россией, но условием для более тесных связей должно быть уважение к верховенству закона», — подчеркнул Вергофстадт.

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«Слишком часто Запад бездействует, в то время как русский медведь терзает наши либеральные демократии, развращает наши политические системы, взламывает наши политические партии, загрязняет наши онлайн-экосистемы и стремится вернуть европейские страны к насильственному и разделенному прошлому», — добавил европейский политик.

Он призвал Запад разработать новую стратегию в отношении РФ, благодаря которой Кремль начал бы выполнять свои международные обязательства, в частности, Минские соглашения.

«Вместо того, чтобы посылать поздравительные письма, руководители ЕС, и в частности вице-президент Федерика Могерини, должны создать такую упреждающую стратегию. Прежде только, она должна настаивать на четких санкциях ЕС в ответ на дело Сергея Скрипаля. Если есть единственная вещь, которая действительно тревожит мафиозную элиту, окружающую Путина, то это перспектива быть лишенными доступа к их европейским виллам», — считает Ги Вергофстадт.

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Также он пишет, что Евросоюз должен, по примеру комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы, начать расследование касательно влияния Кремля на европейские политические и экономические системы, которое бы предусматривало ответные меры.

«В то же время мы должны преодолеть нынешний тупик, когда контакты между ЕС и Россией заморожены, но государства-члены продолжают развивать двусторонние отношения с Россией, часто обслуживая узкие национальные интересы. ЕС и НАТО должны вновь открыть каналы связи, чтобы уменьшить риск недоразумений и просчетов — как это было в случае холодной войны», — говорит представитель Европарламента.

«Новая стратегия может быть построена на логике хельсинкского процесса 1970-х годов. Хельсинки 2.0 укрепит архитектуру европейской безопасности, открыв перспективу политического и экономического взаимодействия с Россией. В обмен на полное соблюдение Минских соглашений, международного права, а также прогресс в свободных и справедливых выборах и уважении прав человека в России, ЕС не только снимает экономические санкции, но и будет постепенно углублять политическое и экономическое сотрудничество», — пишет Вергофстадт.

Кроме этого, он призвал создать Оборонный Союз в качестве европейской опоры НАТО.

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