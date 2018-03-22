По данным пресс-службы Генпрокуратуры, глава ведомства Юрий Луценко подписал и объявил подозрение внефракционному нардепу Надежде Савченко в присутствии ее адвоката. Луценко просил Раду дать согласие на задержание и арест Савченко Фото: ЕРА "Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил подозрение народному депутату Надежде Савченко в присутствии ее адвоката", – написала Сарган. https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/1888956297844552 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в здании Верховной Рады.22 марта в ходе заседания регламентного комитета Луценко заявил, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.В этот же день Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности, поймать ее и арестовать. После заседания ее задержали сотрудники Службы безопасности Украины.Депутат утверждала, что была осведомлена о прослушке и о том, что против нее готовится провокация. Выступая в парламенте, Савченко назвала коллег-депутатов "внутренними врагами Украины". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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