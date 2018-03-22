Щоби не жувати гранати, не сотвори собі кумира.

са

Не сотвори собі ідеал із того, хто співає без фальшу гімн України і малює чорнилом україночок у вінку, а це потім крутять мільйонам обивателів у підсумках тсн.

Не будь одудом, аби не рвати на собі патріотично сорочку за нашу Надю, а за два роки понуро чесати до слідчого ізолятора СБУ. Бо всі ми масово вс*алися після того, як добре замаскований агент видав себе з бебехами.

Я співчуваю депутатам, які зараз видаляти фотки в футболках free Savchenko. Це колективний національний факап.

Я переконуюсь в тому, яку велику силу на уми має якісна соціологія, дуже грамотний PR і всеїдність ЗМІ аби в короткі терміни зробити із гі*на пулю, а із цього рейтинги. Четверта влада зовсім не пес кусючий, а скоріше скажена чупакабра. Політичні ток-шоу виявились токсичнішими за вульгарщину про холостяка чи екстрасенсів — там хоч вплив виключно на приватне, а не загальнодержавне.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Нам просто пощастило, що обласкана міжнародною спільнотою, потужним піаром і фаховими наставниками Надя виявилась і*ону*ою клоунесою. А що якби шахідом був депутат/політолог із великим IQ і приємним фейсом?

Моя бабуся каже про такі випадки швидко вознесіння на Олімп і стрімкого падіння униз: як прийшло, так і пійшло. Ми колективно тягнули нашу Надю без перевірки у психіатра в раду прямо із трапу літака із Москви. Ми так само вибігли сьогодні без курточок в сніжний парк аби побачити, як цю су*у язику пошвидше затягнуть в автозак…

У своїй роботі я звикла оцінювати людей без захоплення і роззявленого рота: зважуй плюси, мінуси, використовуй перемінні значення — і тебе не підчепить бацила театру Кропивницького. Оцих фальшивих героїв із туалетними усмішками, червоними губами і награним цілодобовим позитивом із завченим реготом.

Хто наступним стане улюбленцем нації після Семенченка, Парасюка, Боровика, Саакашвілі і Наді? Хто на черзі поклоніння і кумирізації? Дивіться дуже скрупульозно, хто заволає про патріотизм і внутрішніх ворогів, яких треба підривати. Це дуже токсична і влада технологія, коли ріжуть по живому і хворому. І да. Я вражена, що ніхто публічно не дав Наді стусана, а пішов їсти шубу до буфету. —

Сводка.нет - Новости Украины и Мира