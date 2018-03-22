По его словам, металлодетекторы завезли в здание за одну ночь

"Сканеры пришлось волевым решением свозить сюда из разных других подразделений, потому что подошли несколько народных депутатов и сказали, что это будет унижением, если их будут испытывать. Для того, чтобы не допустить этого унижения, я волевым решением дал поручение найти сканеры, чтобы не было элемента проверки, а был элемент сканирования", - сообщил спикер ВРУ Андрей Парубий во время брифинга, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Он отметил, что сканеры привезли и установили за одну ночь.

"Чтобы не было элемента унижения, для того, чтобы тебя не проверяли, а для того, чтобы ты, зайдя мог, как в аэропорту, положить свои личные вещи, они переехали через сканер, ты прошел, нету красного сигнала - все хорошо, есть красный сигнал - вернись, выложи ключи, положи на умышленно оборудованную платформу, чтобы увидели, что у тебя ничего нет", - отметил спикер парламента.

Он выразил убеждение, что надо сломать барьер, чтобы не было "избранных", чтобы все проходили проверку.

"Сегодня был первый день действия закона, у нас было два-три инцидента, и я уверен, что за день-два-три адаптируются все, и все будут одинаковы и равны перед законом, перед другими гражданами. И эта система будет функционировать так, как функционирует в каждом аэропорту Украины", - добавил председатель ВРУ.

Как сообщалось ранее, внефракционный нардеп Владимир Парасюк устроил столкновения с сотрудниками госохраны через проверку на металлодетекторе.