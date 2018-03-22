22 марта в честь Всемирного дня водных ресурсов на Деснянской водопроводной станции рассказали, как очищают воду для жителей Киева. Специалисты показали, что мы пьем и почему это безопасно.

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На мероприятии демонстрировали очистные сооружения и объясняли почему то, что течет в наших трубах, пить можно и нужно. , информирует svodka.net.

Деснянская водопроводная станция введена в эксплуатацию в 1961 году. Проектная мощность составляет 1 миллион 80 тысяч кубометров в сутки, а среднесуточная подача воды — более 600 тысячи кубометров (покрывает 60% потребителей в Киеве). Там принята классическая схема реагентной очистки воды с отстаиванием и фильтрованием.

Экскурсия началась в диспетчерской. Именно в ней один невозмутимый мужчина контролирует весь процесс водоснабжения. Далее присутствующим показали, как чистят и обеззараживают воду и сообщили, что не стоит бояться запаха хлора. Он присутствует в жидкости в газообразном виде и испаряется при отстаивании или кипячении. Оказалось, что если вы нальете стакан воды из-под крана и просто оставите ее на столе, то через 10 минут весь хлор испарится.

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«Водопроводную воду пить безопасно в отличии от бутилированной. Мы отвечаем за нее и проводим до 1000 анализов ежедневно», — сообщил начальник управления эксплуатации Деснянской станции Валерий Оленченко. Если вам не нравится вкус воды, значит проблема в трубах, которые расположены в самом доме. Их нужно чистить и этим должен заниматься соответствующий ЖЭК или ОСМД. Мы не имеем доступа и ним», — подытожил он.

Очистка воды это огромная работа, которую выполняют не один десяток квалифицированных специалистов. Как уверили сами работники, единственная проблема связанная с водоснабжением заключается в том, что реки, из которых изначально берут воду, сильно загрязнены и приходится тратить огромное количество сил, чтобы сделать ее пригодной для питья.

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