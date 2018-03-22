|Власти решили урезать выделение средств на дороги в Украине
|22.03.2018 17:25
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пересмотрел планы выделения денег на строительство и капитальный ремонт дорог в Украине.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 марта, передает со ссылкой на "".
Согласно Государственной целевой экономической программе развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018- 2022 гг, принятой Кабмином, в следующие 5 лет на дороги будет направлено 298,35 млрд грн.
При этом концепция Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 2018-2022 годы, принятой на заседании Кабинета министров Украины 11 января, предполагала выделение на эти цели 322,58 млрд грн.
Таким образом правительство урезало плановые расходы на дороги в Украине до 2022 года почти на 25 млрд грн.