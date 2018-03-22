|Мадонна показала ритмичный танец одной из удочеренных ею близняшек
|22.03.2018 17:25
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To Be Real ..........., * * * * * * * * * * * * * * * * #rebeltwin * #freestyleПубликация от Madonna (@madonna) 20 Мар 2018 в 5:11 PDT
Мадонна родилась 16 августа 1958 года в Бей-Сити в штате Мичиган. В 1978 году Мадонна переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала она была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру.У певицы четверо приемных детей: Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер.Родные дети Мадонны – сын Рокко и дочь Лурдес.
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