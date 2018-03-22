"Укртатнафта" инициирует введение квот на импорт нефтепродуктов

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) обратилась в Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) с заявлением о проведении спецрасследования в отношении роста объемов импортных нефтепродуктов в Украине.

"Предложение "Укртатнафты" заключается в поэтапном введении квот и постепенном доведении доли нефтепродуктов из одной страны (из одного источника) до 30%. Именно такие условия предусмотрены и европейской практикой в сфере энергобезопасности", - поясняется в пресс-релизе компании.

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По ее данным, зависимость отечественного рынка от нефтепродуктов, произведенных в России и Беларуси, в последние годы составляет 60-80%. В "Укртатнафте" отметили, что в прошлом году Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ ("Укргазвыдобування") полностью перешли на производство продукции стандарта Евро-5, но ожидаемых изменений на рынке пока нет.

В связи с этим компания хочет получить государственную поддержку для ликвидации зависимости от поставок энергоресурсов из РФ.

"Укртатнафта" просит принять заявление к рассмотрению Межведомственной комиссией по международной торговле, нарушить и провести специальное расследование относительно растущего импорта нефтепродуктов в Украину. При расследовании компания призывает руководствоваться приоритетами энергетического суверенитета, государственной безопасности и основными пунктами Энергетической стратегии Украины", - резюмировали в компании.