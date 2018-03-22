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Битва нарядов: Бриджит Макрон затмила герцогиню Люксембурга
22.03.2018 17:33
Битва нарядов: Бриджит Макрон затмила герцогиню Люксембурга По теме:

С трехдневным официальным визитом в Париж прибыли Великий герцог Люксембурга Анри с супругой Марией Терезой. В Елисейском дворце их  встретили президент Эммануэль Макрон с супругой Бриджит, передает  со ссылкой на .

На официальной встрече днем 64-летняя Бриджит Макрон появилась в синем мини-платье с широким кожаным поясом.

Для вечернего приема первая леди Франции выбрала изысканное белое платье в пол от своего любимого модного бренда – Louis Vuitton.

Элегантный наряд, в котором Бриджит Макрон удалось затмить герцогиню Люксембурга, был украшен крупными серебристыми пайетками.

61-летняя герцогиня Мария Тереза предпочла для торжественного ужина зеленое шифоновое платье, которое дополнила драгоценными украшениями.

Эммануэль и Бриджит Макрон, герцогиня Мария Тереза и герцог Анри. Фото: AFP

Эммануэль и Бриджит Макрон. Фото: AFP

Эммануэль и Бриджит Макрон, герцогиня Мария Тереза и герцог Анри. Фото: AFP

Эммануэль и Бриджит Макрон, герцогиня Мария Тереза и герцог Анри. Фото: AFP

 







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