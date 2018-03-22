После выхода бизнесмена Петра Дыминского из числа владельцев телеканала ZIK его бенефициарными собственниками остались его жена Елена, а также дочери Жанна и Анастасия. Дыминский (в центре) подозревается в совершении смертельного ДТП Фото: fckarpaty.com Владельцами остаются Елена Дыминская (жена бизнесмена), Жанна Дыминская и Анастасия Дыминская (дочери).Нацсовет также назначил внеплановую проверку телеканала, вещающего в цифровой сети МХ-5. Причина – нарушения, зафиксированные 20 февраля, в день Героев Небесной сотни, и 1 марта, в 75-ю годовщину Корюковской трагедии. В эти дни в эфире не была минимум раз в два часа озвучена информация о дне памяти в эфирном времени до 7.00.Дыминский подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом 18 августа 2017 года в Яворовском районе Львовской области. Тогда произошла авария с участием автомобиля Дыминского, жертвой стала 31-летняя Наталья Трила.23 августа Дыминский не явился на допрос по делу о ДТП. По данным "Українських новин", миллионер выехал в Швейцарию.12 декабря полиция сообщила Дыминскому о подозрении. Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и предоставил дозволение на задержание бизнесмена и доставку его в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.Министерство внутренних дел Украины объявило Дыминского в розыск. 16 декабря документы о розыске и экстрадиции бизнесмена были переданы в Генеральный секретариат Интерпола.15 декабря телеканал ZIK распространил заявление, в котором связал вручение подозрения Дыминскому и возможное объявление его в международный розыск с отказом передать телеканал "в управление на три года" представителям власти.Адвокат Николай Лысый заявил, что по состоянию на 17 января 2018 года Дыминский не находился в базе розыска Интерпола.13 февраля пресс-служба футбольного клуба "Карпаты" сообщила, что президент клуба Дыминский находится в Турции, где наблюдает за ходом подготовки команды к возобновлению сезона в Премьер-лиге.21 февраля Лысый заявил, что Апелляционный суд Киева отменил заочный арест бизнесмена.21 марта ZIK заявил о готовящейся в ближайшее время силовой атаке на телеканал, подготовленной Администрацией Президента Украины.В декабре 2017 года на телеканале заявили, что к Дыминскому обращались от имени Администрации Президента, чтобы тот передал канал "в управление на три года". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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