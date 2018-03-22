|Марія Яремчук переспівала хіт свого легендарного батька (ВІДЕО)
|22.03.2018 17:35
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Українська співачка Марія Яремчук, яка починала свою кар'єру з шоу "Голос країни", зараз - одна з найвідоміших молодих виконавиць, актриса і фотомодель.
Днями зірка опублікувала у мережі зворушливе відео, на якому вона переспівала хіт свого легендарного батька Назарія Яремчука, який помер у 1995 році.
Марія виконала хіт "Усміхнися мені" і, схоже, як колись пісня була популярною у виконанні Назарія, так само вона може повернутися на пік популярності завдяки його доньці.
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