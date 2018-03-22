Правда, один из источников заметил, что генпрокурор не знал о расследовании против него, когда принимал решение уволить Маккейба

О таких подробностях сообщил американский телеканал ABC News со ссылкой на источники, знакомые с делом.

"Примерно за год до того, как генеральный прокурор Джефф Сешнс уволил высокопоставленного представителя ФБР Эндрю Маккейба за то, что Сешнс назвал "недостаточной открытостью", Маккейб возглавлял федеральное уголовное расследование относительно того, не хватало ли самому Сешнсу откровенности, когда он свидетельствовал перед Конгрессом о контактах с российскими оперативниками" , - сообщили источники.

Правда один из источников заметил, что генпрокурор не знал о расследовании против него, когда принимал решение уволить Маккейба неделю назад - за полтора суток, когда заместитель директора ФБР должен был официально выйти на пенсию. Из-за этого Маккейб потерял полноценные пенсионные начисления.

Как отмечает телеканал, члены Конгресса от Демократической партии часто обвиняли Джеффа Сешнса в том, что он вводил в заблуждение законодателей. Генпрокурор во время слушаний в профильном комитете Конгресса по российским делам запомнился тем, что часто применял формулировку "не помню", особенно в вопросах контактов с россиянами. Демократы тогда призвали федеральные органы власти провести расследование.

При этом уточняется, что сам Маккейб проинформировал ведущих законодателей от Демократической и Республиканской партий о расследовании в отношении генерального прокурора США.

Напомним, в июне прошлого года Джефф Сешнс во вторник давал показания перед Комитетом по вопросам разведки Сената США по вопросам расследования законодателей относительно вмешательства России во внутренние дела США.

Министр также прокомментировал информацию телеканала CNN о своей встрече послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, которая могла состояться 27 апреля 2016 года в отеле "Мэйфлауэр". "У меня не было частных встреч с российскими чиновниками в отеле "Мэйфлауэр", - сказал он.