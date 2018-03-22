С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Генсек НАТО призвал Россию ответить на вопрос британской стороны об отравлении бывшего агента и предоставить всю информацию о группе веществ «Новичок» экспертам Организации по запрещению химического оружия.

Кроме того, Столтенберг отметил, что у альянса «нет сомнений в том, что Чехия непричастна к происхождению нервно-паралитического вещества «Новичок».

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